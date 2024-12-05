Рябков: Россия готова рассмотреть предложения Трампа по Украине, но есть условие

Россия готова рассмотреть предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса в Украине, однако не намерена поступаться своими основными национальными интересами, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью CNN.
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