Налог на имущество: кто может его не платить

От уплаты налога на имущество физлиц освобождаются пенсионеры и ветераны. Какие еще категории граждан могут не платить налог полностью или частично — рассказываем в нашем материале До 1 декабря 2024 года россияне должны будут заплатить налог на имущество физических лиц.