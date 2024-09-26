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Налог на имущество: кто может его не платить

Налог на имущество: кто может его не платить

От уплаты налога на имущество физлиц освобождаются пенсионеры и ветераны. Какие еще категории граждан могут не платить налог полностью или частично — рассказываем в нашем материале До 1 декабря 2024 года россияне должны будут заплатить налог на имущество физических лиц.

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