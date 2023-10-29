Министр обороны Чехии предложила выйти из ООН

Принятая Генассамблеей ООН (ГА ООН) резолюции по ситуации на Ближнем Востоке вынуждает Чехию выйти из Организации объединенных наций, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова 29 октября на своей странице в соцсети Х.
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