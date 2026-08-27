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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василий Атанасов: «Ларионов требует быстрее распоряжаться шайбой, Исаков – больше ноги включать. И голову, разумеется, не выключать. Это ключевое отличие»

Нападающий СКА Василий Атанасов высказался о тренерах Игоре Ларионове и Алексее Исакове . Напомним, « Торпедо » назначило Исакова главным тренером в мае 2025 года.

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