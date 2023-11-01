Tatra построила самосвал на водородном топливе

Автомобиль создан в сотрудничестве с Копршивницкой автомобильной компанией Tatra Truсks, Ржежским исследовательским центром, компанией Devinn и VŠCHT Прага и субсидируется Технологическим агентством Чехии в программе Trend.
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