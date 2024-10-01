CEO биткоин-майнера CleanSpark спрогнозировал рост биткоина до $200 000 за монету

Генеральный директор компании CleanSpark Зак Брэдфорд в интервью для Bernstein, на которое ссылается The Block, заявил, что биткоин может достичь нового исторического максимума в $200 000 за монету уже в течение ближайших 18 месяцев.
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