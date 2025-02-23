В Белом доме высказались о взаимодействии с Россией и Украиной

США переформулируют подход к взаимодействию с Россией и оказанию содействия Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News, пишет ТАСС.
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