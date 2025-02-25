Решение вырезать песни «Русские» и «Небо славян» на Первом называют «рабочим моментом»

Бурная реакция на решение вырезать песню Юты «Русские» и композицию в исполнении Ярослава Дронова «Небо славян» из трансляции праздничного концерта ко Дню Защитника Отечества есть «истерика ряда телеграм-каналов».
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