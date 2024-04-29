Поиск спутника жизни обычно включает сложный процесс знакомства, который часто выглядит как эмоциональные американские горки: в один момент вы на вершине, в следующий — внизу в сомнениях и растерянности.
Знаки здоровых отношений
Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Очередная нереалистичная хрень из жизни пролеченых в течении лет 100 клиентов психотерапевта)))))))))
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7 час.
Елена
Это всё имеет место быть, но главное не упомянули... 🤔
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1 час.
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