Сказка для двоих
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Сказка для двоих

186 481 подписчик

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Знаки здоровых отношений

Знаки здоровых отношений

Поиск спутника жизни обычно включает сложный процесс знакомства, который часто выглядит как эмоциональные американские горки: в один момент вы на вершине, в следующий — внизу в сомнениях и растерянности.

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Очередная нереалистичная хрень из жизни пролеченых в течении лет 100 клиентов психотерапевта)))))))))
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7 час.
Елена
Это всё имеет место быть, но главное не упомянули... 🤔
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1 час.

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