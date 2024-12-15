Как вести себя на корпоративе, чтобы понравиться начальству

Во время корпоратива важно показать себя с лучшей стороны перед начальством. Секреты поведения на вечеринке в окружении коллег раскрыла карьерный консультант и психолог Светлана Ковынева в беседе с изданием «МК».
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