Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 685 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Богатырев
    Дров в баню нынче не купил..осталась поленница не знаю на сколько хватит..потому как пенсии дают всего 23000 с копейк...«Угля достаточно ...
  • Сергей Богатырев
    Для сгорания что угля что газа надо много кислорода..Про кислород никто не говорит сколько его осталось на сколько ле...«Угля достаточно ...
  • ГАЛИНА КНЯЗЕВА (Самсонова)
    Задолбал и он и его бывшая!!🤮«Хватает меня за ...

Как вести себя на корпоративе, чтобы понравиться начальству

Как вести себя на корпоративе, чтобы понравиться начальству

Во время корпоратива важно показать себя с лучшей стороны перед начальством. Секреты поведения на вечеринке в окружении коллег раскрыла карьерный консультант и психолог Светлана Ковынева в беседе с изданием «МК».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх