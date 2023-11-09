Спорт и рукоделие, соперничество и единство Турнир Дружбы станет традицией

Волейбольные баталии на кубок главы города и национальный благотворительный базар, которые прошли в Салехарде в День народного единства, стали настолько ярким праздником, что его точно стоит проводить снова и снова.
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