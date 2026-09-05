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Мировое обозрение

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Российские «Герани» уничтожили РЛС ВСУ под Николаевым и Славянском

Российские «Герани» уничтожили РЛС ВСУ под Николаевым и Славянском

Российские ударные беспилотники «Герани-4 сикер» нанесли точечные удары по позициям украинских войск, уничтожив радиолокационные станции в двух ключевых точках — в районе Червонополья Николаевской области и у Славянска в Донецкой Народной Республике.

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