Соратник Кадырова прокомментировал арест работавшего с ним адвоката

Алаудинов призвал отказаться от спекуляций по теме ареста адвоката Шапиро Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов призвал отказаться от спекуляций по теме ареста адвоката Дениса Шапиро, работавшего с ним.
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