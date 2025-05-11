Русские готовы разгромить ВСУ: приказ уже отдан. Россия устала щадить врага. Дни перемирия изменят ход СВО

Пока в Москве идет празднование Дня Победы, приходят новости об обстановке в Курской области. ВСУ в праздник Великой Победы предпринимают гнусные попытки оказать давление на наши подразделения, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».