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Нефть Brent обновила максимум с мая 2026 года

Нефть Brent обновила максимум с мая 2026 года

Цены на нефть выросли на 75% с начала года на фоне конфликта США и Ирана в Ормузском проливе и Красном море.

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