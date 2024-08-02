Александр Беглов возложил цветы к памятнику Василию Маргелову в День ВДВ

Сегодня отмечается 94-ая годовщина со дня образования Воздушно-десантных войск Сегодня, 2 августа, в День воздушно-десантных войск (ВДВ) губернатор Северной столицы Александр Беглов принял участие в торжественно-памятной акции в сквере имени Василия Маргелова.