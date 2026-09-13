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Газета.ру

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Внедорожники Tank 300 и 500 получили новые скидки в России

Внедорожники Tank 300 и 500 получили новые скидки в России

Бренд Tank в сентябре обновил прайс-листы на внедорожники Tank 300, Tank 400 и Tank 500 в России. Как выяснили «Автоновости дня», изменения коснулись как прямых выгод, так и самих комплектаций.

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