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«Ливерпуль» предложил 6 млн фунтов за Фабио Карвальо и может оставить 19-летнего хавбека в «Фулхэме» в аренде до конца сезона

«Ливерпуль» намерен приобрести атакующего полузащитника «Фулхэма» Фабио Карвальо. Мерсисайдцы предложили за 19-летнего экс-игрока юношеской сборной Англии около 6 млн фунтов, переговоры находятся в завершающей стадии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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