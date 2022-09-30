Дромоны на защите Константинополя

Дромоны на защите Константинополя

Эта статья продолжает цикл статей, посвященных осадам столицы Византии – Константинополя. В ней речь пойдет о важнейшем механизме борьбы с осаждающими – о флоте.

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