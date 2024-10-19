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Украина придумала хитрую схему экспорта российского газа без Газпрома

Украина придумала хитрую схему экспорта российского газа без Газпрома

@ Mykola Tys/SOPA Images/Sipa US/Reuters Tекст: Ольга Самофалова За два с половиной месяца до окончания транзитного договора с Газпромом Украина предложила новую хитрую схему.

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