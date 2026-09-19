Reporters from CNN, MS NOW, Politico denied access to White House

White House reporters had their badges confiscated Saturday after President Donald Trump banned CNN, MS NOW and Politico reporters on Friday.
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