Индексация затронет порядка 9 млн работающих пенсионеров в России

С начала 2025 года в России вырастут выплаты порядка 9 млн работающих пенсионеров. Об эффекте от индексации пенсий этой категории населения рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.