Индексация затронет порядка 9 млн работающих пенсионеров в России

С начала 2025 года в России вырастут выплаты порядка 9 млн работающих пенсионеров. Об эффекте от индексации пенсий этой категории населения рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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