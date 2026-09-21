Сервис получения мер поддержки стал самым популярным на цифровой платформе МСП.РФ

С начала 2025 года сервис по получению мер поддержки стал лидером по популярности среди пользователей цифровой платформы МСП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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