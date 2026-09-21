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Регионы России

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Сервис получения мер поддержки стал самым популярным на цифровой платформе МСП.РФ

Сервис получения мер поддержки стал самым популярным на цифровой платформе МСП.РФ

С начала 2025 года сервис по получению мер поддержки стал лидером по популярности среди пользователей цифровой платформы МСП.

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