Провокация с российским флагом в Тбилиси сделана сознательно — депутат

Осквернение российского флага на концерте в Тбилиси является спланированной провокацией, заявил депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе 25 мая в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).