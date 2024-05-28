Короли лир: турецкие банки обещают российскому бизнесу расширить прием платежей

Турецкие банки могут возобновить расчеты с Россией, прерванные в декабре прошлого года. Как пишут «Известия», платежи начнут принимать за товары народного потребления, электронику, а также за продукцию автомобильной промышленности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии