ЭНЕРГИЯ ДНЯ 23 июля 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать третье число седьмого месяца две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1266 =Без ступеней восхождения не существует Иерархии, без понятия Иерархии не постичь Суть Беспредельности= Власть над собой - это самая высшая власть! А порабощённость своими страстями - это самое страшное рабство = Главное, услышьте зов своей бессмертной Души, и только тогда воз всяческих проблем может раствориться без следа = Духовное развитие – это процесс, поскольку физическое тело сразу не может справиться с обилием Энергии Света = Если мы открыты присутствию Бога в каждой жизненной перемене, то мы спокойно удерживаемся на гребне волны перемен = Жизнь находится в постоянном движении и мозг должен быть пластичным, чтобы поспевать за изменениями вокруг = Когда вы перестанете ожидать, что люди будут вести себя определённым образом, вы будете смотреть на них по-другому =Мир создан не для наказания; есть Высшая Любовь, исходящая из Абсолюта, и Его Вечное Руководство для каждой Души = Название вещи таит в себе её суть, а метод перевода названий в числа - это ключ к тайнам Вселенной и основной принцип Нумерологии = Не все уверены в себе, не все обладают достаточными знаниями, чтобы различать истинные Пути от вымышленных = Обретение многомерной Целостности - это ваше Будущее во многих Мирах и Измерениях Земли, а потом - других Планет и Звёзд = Основной смысл существования Человечества — в совершенстве Духовного Начала, в шансе каждого индивида стать Человеком = Перед нами всегда стоит выбор, как принять человеческие слабости: упрямо доказывать своё или ответить Любовью? = Психическая Сила представительниц прекрасного пола в несколько раз превышает психическую Силу мужчин=Систематизировать, исследовать, обобщать и упорядочивать созданное из разрозненных знаний - создавать Систему = Через минуту наступит Будущее, а ещё через минуту оно уйдёт в Прошлое.