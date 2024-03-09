Новая статья: Expeditions: A MudRunner Game — снова камни, снова грязь. И это прекрасно. Рец...

Новая статья: Expeditions: A MudRunner Game — снова камни, снова грязь. И это прекрасно. РецензияЕсли в SnowRunner мы помогали восстанавливать регионы, пострадавшие от природных явлений, то в Expeditions просто занимаемся исследованием крупных областей.
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