Из-за турбулентности на борту летевшего в европейскую столицу самолета появились пострадавшие

Рейс 8210 авиакомпании EasyJet, выполнявший рейс Корфу – Лондон- Гатвик, 19 августа был вынужден перенаправить в Рим, поскольку из-за турбулентности в воздушном пространстве Италии пострадали два члена экипажа.
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