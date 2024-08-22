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Из-за турбулентности на борту летевшего в европейскую столицу самолета появились пострадавшие

Из-за турбулентности на борту летевшего в европейскую столицу самолета появились пострадавшие

Рейс 8210 авиакомпании EasyJet, выполнявший рейс Корфу – Лондон- Гатвик, 19 августа был вынужден перенаправить в Рим, поскольку из-за турбулентности в воздушном пространстве Италии пострадали два члена экипажа.

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