Турция вновь предлагает туристам посещать музеи по ночам

Министерство культуры и туризма Турции объявило о возобновлении программы «Ночь музеев». На протяжении периода с 1 июня по 1 октября будет возможен доступ к наиболее известным музеям страны в вечерние часы, после захода солнца.
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