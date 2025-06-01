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Кактус путешественник

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Турция вновь предлагает туристам посещать музеи по ночам

Министерство культуры и туризма Турции объявило о возобновлении программы «Ночь музеев». На протяжении периода с 1 июня по 1 октября будет возможен доступ к наиболее известным музеям страны в вечерние часы, после захода солнца.

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