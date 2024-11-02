Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    в совдепию и 3-х из-за бугра было не заманить - только из совдепии сотнями тысяч старались сбежать.. а в Россию, гляд...Свыше 3500 западн...
  • Лена Елена
    А зачем нам иностранцы? Русских, своих граждан, когда будут воспринимать за людей? Опять "понаехов" кормить. Сколько ...Свыше 3500 западн...
  • Oleg Stulov
    +Свыше 3500 западн...

Вассерман оспорил слова патриарха Кирилла о развлечениях во времена ВОВ

Вассерман оспорил слова патриарха Кирилла о развлечениях во времена ВОВ

Во времена Великой Отечественной войны власти СССР внимательно относились к массовым развлечениям, и в стране даже снимали комедии, заявил «Ридусу» публицист и член Комитета Государственной думы по просвещению Анатолий Вассерман.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В С
Вассермана больше не смотрю и не слушаю. Чем он занимается в Госдуме? &quot;В ближайшие несколько дней в Палестине всё закончится &quot; . Мания величия, однако. А Патриарх прав.
Ответить
15 час.
В
Валерий
Yt dblyj? xnj,s &#39;njn cnhbxtr-ghjcdtnbntkm pfybvfkcz ghjcdtotybtv/ / D jcyjdyjv jlyf neanf/
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх