Вассерман оспорил слова патриарха Кирилла о развлечениях во времена ВОВ

Во времена Великой Отечественной войны власти СССР внимательно относились к массовым развлечениям, и в стране даже снимали комедии, заявил «Ридусу» публицист и член Комитета Государственной думы по просвещению Анатолий Вассерман.
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