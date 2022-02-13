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Даллас (ATP). Опелка победил Изнера, выиграв самый длинный тай-брейк в истории ATP, Бруксби ушел с 4 матчболов

В полуфинале турнира в Далласе Рейлли Опелка обыграл Джона Изнера на двух тай-брейках. Второй Опелка взял со счетом 24:22 – он стал самым длинным в истории ATP (с 1990 года).

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