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Происшествия

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В Хабаровском крае сотрудники полиции разыскали детей, заблудившихся в лесу

В дневное время в дежурную часть ОМВД России по району имени Лазо поступило сообщение от 14-летнего жителя района имени Лазо, который сообщил о том, что отправился в лес с 10-летними братом и сестрой за грибами.

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