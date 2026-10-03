Посол России сообщил о доставке автомобилей скорой помощи на Кубу

Поставки российских автомобилей скорой помощи на Кубу осложнились из-за блокадных мер США. Посол России Виктор Коронелли подтвердил, что несмотря на препятствия, на остров доставлены три машины скорой помощи и легковой автомобиль "Лада Искра".