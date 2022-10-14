Interia: В Польше испугались рекорда по ВИЧ из-за беженцев с Украины

Этот год в Польше оказался рекордным по новым случаям заражений ВИЧ. В Министерстве здравоохранения страны считают, что из-за «изменения социального поведения» граждан и наплыва беженцев с Украины число заражений может значительно увеличиться.
Этот год в Польше оказался рекордным по новым случаям заражений ВИЧ. В Министерстве здравоохранения страны считают, что из-за «изменения социального поведения» граждан и наплыва беженцев с Украины число заражений может значительно увеличиться.
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