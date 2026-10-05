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Новости Тамбова

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129 нарушений за четыре дня: как проходит операция "Нелегал" в Тамбовской области

129 нарушений за четыре дня: как проходит операция "Нелегал" в Тамбовской области

В Тамбовской области проходит второй этап комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2026", который продлится до 10 октября.

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