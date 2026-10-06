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Царьград

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Курс рубля идет вверх. Почему валюта снова начала дорожать

Курс рубля идет вверх. Почему валюта снова начала дорожать

Русский рубль переживает очередные потрясения на бирже.Резкое решение властей нарастить скупку золота и валюты обернулось падением рубля.

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