Axios: Израиль и Катар продолжают переговоры по освобождению заложников в Газе

Глава израильской разведки "Моссад" Дэвид Барнеа встретился с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани в одной из европейских стран для обсуждения вопроса освобождения израильских заложников в Газе.
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