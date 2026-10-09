Оркестр Лундстрема сыграет юбилейные концерты на Урале и в Сибири

Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема отправился в большой гастрольный тур, приуроченный к 110-летию со дня рождения своего основателя.
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