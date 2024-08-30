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ВСУ потеряли за сутки более 2100 боевиков

ВСУ потеряли за сутки более 2100 боевиков

По данным российского Минобороны, за сутки на всех участках фронта ВСУ потеряли более 2100 боевиков. Накануне российские войска освободили два населенных пункта - Николаевку в ДНР и Стельмаховку в Луганской народной республике.

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