ВСУ потеряли за сутки более 2100 боевиков

По данным российского Минобороны, за сутки на всех участках фронта ВСУ потеряли более 2100 боевиков. Накануне российские войска освободили два населенных пункта - Николаевку в ДНР и Стельмаховку в Луганской народной республике.
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