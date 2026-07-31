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Хачанов о поражении от Томича в Лос-Кабос: «Матч сложился не так, как мне хотелось»

Карен Хачанов обратился к болельщикам после поражения от 171-й ракетки мира Бернарда Томича во втором круге турнира в Лос-Кабос – 2:6, 4:6.

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