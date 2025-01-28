Директор НИИ материнства и детства Анна Малышкина награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени

<p> За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени награждена директор Ивановского научно-исследовательского института материнства и детства имени В.
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