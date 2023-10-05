Под Пензой сотрудник ФСИН потребовал от бизнесмена деньги, угрожая арестантами

В Пензенской области отставному старшему инспектору уголовно-исполнительной инспекции Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации предъявили обвинения в вымогательстве, а также покушении на мошенническую деятельность.
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