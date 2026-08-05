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Маршрут силы и покоя: от гоночного адреналина на курорте «Игора» до северной тишины в «Точке на карте. Приозерск»

Маршрут силы и покоя: от гоночного адреналина на курорте «Игора» до северной тишины в «Точке на карте. Приозерск»

Если хочется одновременно испытать и скорость, и тишину, стоит отправиться в путешествие по Ленинградской области, объединив два ярких места — спортивно-туристический кластер «Игора» и отель «Точка на карте.

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