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Рыбин о Михееве: «Чикаго» надо поднимать. Если будет играть в звене с Бедардом, у него будет больше игрового времени. Это интересный вызов»

«Прошлый сезон у Ильи не задался. Он хорошо, быстро, агрессивно играл, но чего-то не хватало. В «Чикаго» есть с кем играть.

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