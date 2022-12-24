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Спортивный юрист Алексеев о переходе РФС в Азию: «Шансы есть. Вход определяется коллегиально, дружественных и нейтральных стран больше»

Сергей Алексеев высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. — Россию могут взять на чемпионат мира из Азии? — Если на это будет согласна ФИФА.

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