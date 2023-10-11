Россия уклоняется от нефтяных санкций США: Вашингтон готовится к ответным мерам

США захотели запретить России торговать нефтью. Придется перехотеть. Успех России в обходе нефтяных санкций привлек внимание Америки, и теперь Вашингтон готовится принять суровые меры в отношении Москвы и ввести новые ценовые ограничения, сообщает The Wall Street Journal.
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