Западная пресса: Высокопоставленный офицер ВСУ заявил о «неактуальности» истребителей F-16 для Украины

Передача Украине истребителей американского производства F-16 более не является актуальной. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на слова некоего высокопоставленного офицера ВСУ, сказанные им в беседе с журналистами американского издания The Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии