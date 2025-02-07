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Иваново

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В облбюджете выделены средства на проектирование объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в сельской местности

Средства выделены по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Ивановской области» на разработку проектной документации на капитальный ремонт и строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры в Южском районе.

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