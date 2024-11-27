CD Projekt и Netflix официально работают над новым аниме-сериалом по мотивам Cyberpunk 2077...

CD Projekt и Netflix официально работают над новым аниме-сериалом по мотивам Cyberpunk 2077В 2022 году польская студия CD Projekt совместно с известной анимационной студией Trigger выпустила аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners, основанный на игре Cyberpunk 2077.
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