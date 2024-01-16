Остапенко вышла во второй круг Australian Open

Елена Остапенко обыграла Кимберли Биррелл на старте Australian Open. В Мельбурне завершился матч первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в женском одиночном разряде, в котором Елена Остапенко встречалась с Кимберли Биррелл.